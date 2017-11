Westerscheldetunnel is komende avonden steeds twee keer een halfuur dicht

De afsluiting is nodig om tweerichtingsverkeer in te stellen in de oostbuis richting Borssele, zodat in de westbuis renovatiewerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Vanaf 21.00 uur kan het verkeer weer gebruikmaken van de tunnel, maar alle voertuigen rijden dan door de oostbuis, dus met tegengesteld verkeer en met een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur. Dat kan enkele minuten extra reistijd betekenen.