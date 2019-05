Westerscheldetunnel hele nacht dicht voor onderhoud

De afsluiting vindt een keer per jaar plaats om groot onderhoud te kunnen uitvoeren, meldt de NV Westerscheldetunnel. De afsluiting is van dinsdag 18 juni 20.30 uur tot woensdag 19 juni 05.00 uur. Als het werk sneller klaar is, gaat de tunnel eerder weer open. Het verkeer wordt omgeleid via Antwerpen. Tijdelijke gele verkeersborden geven de route van de omleiding aan.