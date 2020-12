Westdorpse drugsloods voor twaalf maanden gesloten

Jan Lonink, burgemeester van Terneuzen, heeft dit vandaag via een spoedbesluit besloten. In de loods lagen enkele honderden kilo's van het zwaar verslavende crystal meth met een straatwaarde van miljoenen euro's. De vijf in de loods aangehouden verdachten, drie mannen uit de Dominicaanse Republiek en twee uit Mexico, sliepen in caravans in de loods. Zij zitten nog vast. De drugs is vernietigd. In de woning op het vroegere boerenbedrijf is, meldt de gemeente, door de politie eveneens ‘een aantal zaken’ in beslag genomen.