Westdorpe weer bereikbaar

WESTDORPE - Westdorpe is weer goed of zelfs beter bereikbaar sinds vrijdagavond de rotondes in het nieuwe knooppunt van de Tractaatweg (Terneuzen-Belgische grens) zijn geopend.

In een week zijn de rotondes aangelegd, nadat eerder het viaduct in de Tractaatweg na één weekendafsluiting voor doorgaand verkeer was opengesteld. Het viaduct ligt precies op de plek waar vele jaren de boerderij van de familie Vervaet was. Die is enkele honderden meters verderop herrezen aan de Molenstraat, richting Zuiddorpe.

Met de rotondes bij en het viaduct in de Tractaatweg zijn bij Westdorpe ook de verkeerslichten verdwenen op wat 'altijd' een t-kruising was. Het rijdt aanzienlijk beter door, al is het nog wel oppassen op de Tractaatweg zelf.

De weg moet uiteindelijk twee-keer-tweebaans worden, maar er is voorlopig nog maar één gedeelte met twee keer één rijstrook beschikbaar met ertussen een onderbroken streep, wat de indruk kan geven dat je er mag inhalen. Met tal van borden wordt aangegeven dat dit nog niet mag. De verbrede Tractaatweg, twee-keer-tweebaans en met drie ongelijkvloerse kruisingen, moet eind dit jaar helemaal klaar zijn.

Brug Sluiskil

Terwijl het de werkers aan de Tractaatweg tot nu toe erg meezit, is dat niet het geval bij het voor dit weekend geplande werk aan het wegdek van de brug van Sluiskil. Rijkswaterstaat stelde dit werk vrijdag voor onbepaalde tijd uit vanwege voorspeld, te wisselvallig weer. Maar zaterdag overdag was het in de Kanaalzone juist aangenaam; frisjes, maar droog. Alleen rond half tien zaterdagavond regende het even flink in Sluiskil.