West-Zeeuws-Vlamingen richten actiegroep op tegen massatoerisme aan de kust

Informatie­cen­trum voor arbeidsmi­gran­ten slaat vleugels uit naar heel Zeeland

5 augustus TERNEUZEN - Internationale kenniswerkers en andere arbeidsmigranten een warm welkom heten in Zeeland, dat is het doel van het Expat Center Zeeland. Sinds september vorig jaar is het informatiecentrum vanuit Terneuzen met succes actief in Zeeuws-Vlaanderen, de rest van Zeeland zal volgen.