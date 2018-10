West-Zeeuws-Vlaanderen heeft veel geheimen in de grond

Lynn leert op Science Festival lengte van eeuwenoude mensen meten

6 oktober TERNEUZEN - De 8-jarige Lynn uit Biervliet is een wetenschapper in de dop. Paleontoloog is misschien wat voor haar, want zaterdag op het Science Festival in Bio Base in Terneuzen rekent ze moeiteloos de lengte van een mens van vijfhonderd jaar geleden uit.