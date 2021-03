West-Zeeuws-Vlaamse huisartsen nemen werkdruk voor lief: ‘Houd HAP in Oostburg ook ‘s nachts open’

350 Kinder­kunst­wer­ken over ‘wat ga je als eerste doen als het allemaal weer mag’ op ramen van Den Dullaert

12 maart HULST - Het strand, de Efteling, vliegen, op vakantie, de speeltuin... De ramen van activiteitencentrum Den Dullaert in Hulst hangen vol kunstwerkjes van basisschoolleerlingen uit de hele gemeente Hulst. Rotary Hulst vroeg hen tekeningen, schilderijen of knutselwerkjes te maken over wat ze straks het liefst willen doen als corona is overgewaaid.