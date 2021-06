Wesley van Terneuzen in the Picture zoekt het hogerop

,,Niet dat ik op Terneuzen uitgekeken was", klinkt het direct. ,,Integendeel. Het is meer dat ik nu weer een vaste baan heb en dat fotograferen meer tijd kost. Echt de tijd nemen voor fotografie is lastig te combineren met een veertigurige werkweek. Met een drone de omgeving verkennen gaat dan weer wel.” Want verkennen is in eerste instantie wat hij doet met de drone. Zoekend naar fotogenieke hoekjes en gebouwen, waar hij anders misschien tien keer voorbij zou rijden.