Wesley Sneijder draagt de schoenen van student Enrique Wauters (21) uit Hulst

Kinderen leren over de oorlog in Oostburgs museum op wielen: ‘Snap wel dat NSB’ers gepest werden’

10 juni OOSTBURG - Een stap in het verleden. Die zetten kinderen van West-Zeeuws-Vlaamse basisscholen en het Zwin College dezer dagen in Oostburg. Daar is de museumtrailer van het Verzetsmuseum in Amsterdam opgesteld. ,,Het is verbazingwekkend hoeveel informatie in zo'n kleine trailer past.”