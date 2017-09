Werkster geeft kennissen de schuld van diefstal die ze zelf pleegde

Schilderij van vijftien meter in kerk Retranchement

17:23 RETRANCHEMENT - In d'Ouwe Kerke in Retranchement is vanaf dinsdag een schilderij van vijftien meter lang te zien. Eric van Rootselaar verbeeldde '500 miljoen jaar evolutie van het leven op aarde.' Het werk, waar allerlei oerdieren op te zien zijn, is opgesplitst in Jura (175 miljoen jaar geleden) en Krijt (100 miljoen jaar geleden).