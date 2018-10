Werknemers Dow verzamelen zwerfafval

In de Paulinahaven in Biervliet is de situatie volmaakt: zon, zee, strand en vooral weinig afval. ,,Er is niet veel te vinden", concluderen Johnny en Annet Oubrie, die samen met hun kinderen Katja (7) en Noah (2) met blauwe afvalzakken langs het strand lopen. Gelukkig zijn de kinderhanden, voorzien van passende handschoenen, geschikt om ook tussen de stenen en afrastering bij de schapen te grabbelen. ,,Kijk, nog een fles", roept Katja, die duidelijk een goede blik voor zwerfvuil heeft. ,,Alle deelnemers hebben vandaag de app 'clean swell' op hun telefoon geïnstalleerd. Daarop kunnen we exact aangeven wat we gevonden hebben," vertelt Johnny.

Afval is overal

Ciccio Pecoraro, die samen met Tom Brouwer van Dow Chemical de actie op touw heeft gezet, is vooral blij met het grote animo. ,,Iedereen op de wereld zorgt per dag voor twee kilo afval", vertelt hij. ,,Zie dat maar eens kwijt te raken." De cleanup actie wordt deze maand op vijftig locaties wereldwijd gehouden. ,,In de gemeente Terneuzen beschikken we niet over voldoende strand voor vierhonderd mensen. Daarom heeft een groot aantal van onze werknemers in Bergen op Zoom en Gent het initiatief genomen om op diverse plaatsen rommel op te ruimen." In Zeeuws-Vlaanderen waren vandaag 250 vrijwilligers actief. De rest ruimde in andere steden of gewoon individueel. ,,Afval is overal."