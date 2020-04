Werken aan Antwerpse Ring liggen tijdelijk stil, anderhalve meter afstand houden ondoenlijk

Actiegroep strijdt tegen brug over Damse Vaart, ‘vernieti­ging beeldbepa­len­de haven van Sluis’

14:37 SLUIS - Een brug bij de historische Kaai in Sluis? Ondenkbaar, vindt de nieuwe actiegroep Een Brug te Veel. Als het nodig is, stapt de club tot aan de Hoge Raad om de brug over de Damse Vaart tegen te houden. ,,We kunnen niet toekijken hoe cultureel erfgoed vernietigd wordt", zegt initiatiefnemer Wim Eggermont uit Sluis.