Wereldwijde baas van de brandweer van Dow: dat gaat makkelijker vanuit Zeeuws-Vlaanderen

,,Ik heb in het eerste jaar 35 van de 37 vestigingen in Noord-Amerika bezocht. Een van de opdrachten was om een consistente werkwijze in te voeren. Eén land, één set regels, één werkwijze. Dat ontbrak in de VS. Daarom was mijn standplaats in de VS en moest ik veel reizen. Daarom is de familie in Nederland gebleven.”