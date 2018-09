Wereldreiziger Lenno Spaans heeft in Ossenisse de rust gevonden

Relaxed hangt Lenno Spaans (61) in een stoel in ’t Schallemaaj, het cultureel café in Ossenisse. Sinds 2015 is hij samen met vrouw See uitbater. In de weekenden komen artiesten van heinde en verre naar ’t Schallemaaj, dialect voor mondharmonica. Naar een dorp dat zelfs in Zeeland een vlek op de kaart is. ,,Ik lul ze allemaal hierheen. De ene keer zit er 175 man, de andere keer maar vier’’, zegt Lenno, die met zijn gele brillenglazen en Peaky Blinders-baret op het hoofd pure rock-‘n-roll uitademt. De wisselende bezoekersaantallen symboliseren zijn leven. Van hoogtepunten als touren door Europa als zanger van Let’s Go Dutch en spelen op Oerol met de Combo Boys, tot dieptepunten. Zoals haast failliet gaan in zijn geliefde Griekenland. ,,We liepen altijd achter met de huur.’’