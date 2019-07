Wereldrecordpoging grondroeien op De Ballade: ‘Hé, stelletje Farizeeërs ga zitten!’

MaMi

Speciaal voor de wereldrecordpoging had Harte leden van de Etten-Leurse carnavalsvereniging MaMi uitgenodigd. MaMi probeert al ruim dertig jaar gekke wereldrecords te vestigen met carnaval, vertelde MaMi-secretaris Bastiaan Anink. Hij was helemaal niet bang het record te verliezen aan Terneuzen. Omdat tot zaterdagavond alleen in Etten-Leur een massa volk op de been is gebracht om te grondroeien, is dat nooit als prestatie vastgelegd. Dankzij de actie op De Ballade kan dat wel gebeuren. Anink: ,,We komen dus altijd in de boeken.”



In Etten-Leur deden 1699 mensen mee. Het moet onder aanvoering van ‘slavendrijver’ Harte gelukt zijn meer mensen in rijen op de grond aan het roeren te krijgen, ook al had het geregend. ,,Want", sprak Harte iedereen ook moed in, ,,jullie zijn allemaal dappere Zeeuwen, jullie geven niet om een nat gat.” Ter plekke zijn filmbeelden gemaakt die het bewijs moeten leveren. Een heuse notaris, Imca Segers van Axent Notarissen in Terneuzen, is ingehuurd om het helemaal officieel te maken. Zij was bij de recordpoging ook op het podium.