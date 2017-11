Welzijnsinstelling Aan-Z is de dupe van dubbele petten in Terneuzense raad

Aan-Z is belangrijk voor inwoners van Terneuzen die aangewezen zijn op hulp. Wie zorg of huishoudelijke ondersteuning aan huis nodig heeft, moet eerst bij Aan-Z aankloppen. Maatschappelijk werk is er ondergebracht, evenals jeugd- en jongerenwerk en de begeleiding van mensen met een beperking.

Groei

Sinds 2015 zijn die taken door de gemeente Terneuzen aan Aan-Z toebedeeld. Het personeelsbestand groeide van tien à vijftien naar vijftig voltijdse banen. De eigen begroting nam toe tot zo'n vijf miljoen euro én Aan-Z kreeg de mede-verantwoordelijkheid voor de besteding van ongeveer dertig miljoen euro voor nieuwe gemeentelijke zorgtaken.

Over het algemeen lijkt Aan-Z die taken goed uit te voeren, al is er ook kritiek. Zo is het jeugd- en jongerenwerk ondergesneeuwd. En een klachtencommissie kwam laat tot stand.

Gemeente doet bedrijfsvoering

Het grootste probleem is evenwel dat de gemeente Terneuzen Aan-Z niet los lijkt te durven laten. De gemeente is de bedrijfsvoering blijven doen, zoals personeelszaken en administratie, wat tot veel extra rompslomp leidt. Het idee is nu die taken bij Aan-Z onder te brengen, omdat dit doelmatiger werkt.

In opdracht van het bestuur van Aan-Z heeft extern bureau Andersson Elffers Felix (AEF) onderzoek gedaan naar de overheveling van bedrijfsvoeringstaken. Het onderzoek gaat evenwel verder. AEF heeft ook bekeken hoe Aan-Z bestuurlijk is georganiseerd.

Dubbele taak

De Terneuzense gemeenteraad is, geeft AEF aan, eindverantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen van Aan-Z en moet dat controleren. Maar tegelijkertijd zitten Terneuzense raadsleden (van alleen collegepartijen TOP/Gemeentebelangen, CDA en PvdA) in het bestuur van Aan-Z en is wethouder Cees Liefting voorzitter van het bestuur. AEF spreekt ronduit van 'dubbele petten'.

Een extra handicap is dat Aan-Z een grensoverschrijdende organisatie is. Ook Vlaamse buurgemeenten met 'verschillende bestuursculturen' nemen erin deel. AEF adviseert hier nog eens goed naar te kijken én de directie kwalitatief te versterken, zodat Aan-Z binnen twee à drie jaar klaar kan zijn voor het zelf uitvoeren van de bedrijfstaken.