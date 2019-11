Sluis neemt eigen panden onder de loep

14 november SLUIS - Dorpshuizen, scholen, jeugdsozen: de gemeente Sluis heeft veel gebouwen in bezit. Die worden onder de loep genomen. ,,We moeten toewerken naar efficiënt beheer van panden. We gaan kijken of we slim kunnen combineren of afstoten”, zegt wethouder Marianne Poissonnier.