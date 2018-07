WeitjeRock trekt steeds meer liefhebbers

Man dreigt met wapen op vakantie­park in Hoek

10:09 HOEK - De politie heeft vanochtend vroeg in de Gruttolaan in Hoek een een 63-jarige man die op het vakantiepark woont, aangehouden omdat hij mensen had bedreigd met een vuurwapen. Het wapen bleek geschikt om knalpatronen mee af te vuren.