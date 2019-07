Weitjerock gaat ondanks tegenslag door in 2020: super-early-birdtickets vanavond in de verkoop

IJZENDIJKE - Weitjerock laat zich niet kisten na de verregende editie van zaterdag. Het festival krijgt in 2020 een vervolg en super-early-birdtickets gaan vanavond al de voorverkoop in.

,,We hopen alvast geld te genereren om de rekeningen van 2019 te betalen", legt Rutger van Merode namens de organisatie uit. Weitjerock beleefde afgelopen weekend een kletsnatte editie. Van de vierduizend verwachtte bezoekers kwamen er tweeduizend naar de weide aan de Mauritsweg. Dat had ook zijn weerslag op de financiën, maar Weitjerock geeft niet zomaar op. De organisatie heeft besloten om door te gaan in 2020. ,,We weten alleen nog niet precies in welke hoedanigheid, maar er komt een vervolg.”

Steun

De beslissing om in 2020 weer een festival te houden, heeft ook te maken met de steun die de organisatie van Weitjerock langs alle kanten krijgt. De gezellige sfeer en het optimisme van de tweehonderd vrijwilligers werden zaterdag al geroemd. Ondanks de regen, bleef iedereen positief. Tijdens het afbreken kwamen er mensen zelfs spontaan helpen, vertelt Van Merode. ,,We hebben zoveel berichtjes en steun gekregen. Ook van leveranciers, sponsors en artiesten. Een artiest vroeg één symbolische euro voor zijn optreden en sommige leveranciers verscheurden de factuur of gaven kortingen. En dat allemaal in zo'n korte periode na het festival. Dat is hartverwarmend.” Weitjerock doneerde zelf overschotten van eten aan de Voedselbank.