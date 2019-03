Weinig vuurwerk op eerste dag van hoger beroep Vlaamse Kasteelmoord

De moordenaar zelf, een man uit Noord-Brabant, overleed kort na de moord. Drie andere betrokkenen werden ook veroordeeld. Roy L. kreeg 15 jaar voor hulp bij de moord en Pierre S. 21 jaar omdat hij als tussenpersoon had gewerkt. En dan was er nog Evert de C. uit IJzendijke, die op verzoek van S. de moordenaar zou hebben geregeld.

Ontkennen

De C. (54) kreeg maar liefst 27 jaar cel. Die straf was mede zo hoog omdat hij als enige bleef ontkennen. Volgens de rechtbank, die het bewijs overduidelijk vond, ‘lachte hij met justitie’, wat flink strafverhogend werkte. De C. en schoonvader G. gingen in beroep tegen hun straf. Later ging het parket ook in hoger beroep tegen alle vier de vonnissen: die vond de straffen toch nog te laag.