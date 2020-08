Weinig verzet te verwachten tegen nieuw zonnepark bij Sas van Gent

Zo is het ontwerp, aldus Vattenfall, gemaakt met een klankbordgroep met vertegenwoordigers van de stadsraad Sas van Gent, omwonenden, omliggende bedrijven en Staatsbosbeheer. Het tussen de Twee- en Driekwartweg, op landbouwgrond geplande zonnepark is zestien hectare groot, waarvan twaalf hectare zonnepanelen. Het wordt ingekleed met beplanting. Ook komt er een oplaadpunt voor elektrische fietsen.

De informatiebijeenkomsten van elk een halfuur zijn 9 september in De Statie, van 16.00 tot 21.00 uur. Per sessie zijn in het kader van het coronabeleid maximaal tien bezoekers welkom. Aanmelden via de website van Vattenfall is verplicht. Een organisatie die zich Leefbaar Sas noemt, heeft recent al wel laten weten tegen het zonnepark te zijn, maar die is tot nu toe anoniem gebleven.