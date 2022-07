Wegpiraat die ernstig ongeval in Terneuzen veroorzaakte, moet langer de cel in

TERNEUZEN - De 24-jarige Roemeen die in 2018 met extreme snelheid door Terneuzen scheurde en daarbij een ernstig ongeval veroorzaakte, moet een jaar de cel in.

Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch bepaald. De straf is hoger dan de tien maanden gevangenisstraf die de rechtbank in Middelburg hem in augustus 2020 oplegde. De verdachte ging daarna in hoger beroep.

De automobilist reed op 10 oktober 2018 met snelheden die opliepen tot meer dan 140 kilometer per uur over de Koegorsstraat in Terneuzen. Daar geldt een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur.

Bij een inhaalmanoeuvre zag hij een tegemoetkomende bromfietser over het hoofd. Die raakte bij de botsing ernstig gewond. Hij liep meerdere botbreuken op en houdt daar blijvend last van.

‘Uitzonderlijk hoge en onverantwoorde snelheid’

Het gerechtshof vindt dat de automobilist roekeloos heeft gereden, door op een smalle weg met beperkt zicht toch te gaan inhalen. Bovendien was er sprake van ‘een uitzonderlijk hoge en onverantwoorde snelheid’. Daarmee heeft de man ‘bewust onverantwoorde risico’s genomen’. Het leven van het slachtoffer is door het ongeval in één klap veranderd. Het hof rekent het de Roemeen ook zwaar aan dat hij op geen enkele manier heeft laten blijken spijt te hebben van zijn rijgedrag.

Sinds 1 januari 2020 zijn zwaardere straffen mogelijk voor ernstige verkeersdelicten zoals deze. Het gerechtshof vindt dat een celstraf van een jaar in dit geval op zijn plaats is. Dat is twee maanden meer dan de rechtbank had opgelegd. De man is bovendien vier jaar zijn rijbewijs kwijt.

De straf is ook hoger dan de advocaat-generaal had gevraagd. Die had tien maanden cel geëist.