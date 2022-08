Wegpiraat (34) aangehouden in Schoondijke

SCHOONDIJKE - In Schoondijke is zaterdagmiddag een man (34) aangehouden nadat hij een hoop gevaarlijke situaties veroorzaakte op de weg. Hij reed bovendien in een voertuig dat niet aan de wettelijke eisen voldoet en niet APK-gekeurd was. Ook had de man geen geldig rijbewijs.

Surveillerende agenten zagen de auto rond 15.15 uur rijden op de Rondweg in Oostburg. De bestuurder verhoogde zijn snelheid en ging spookrijdend de Maaidijk op. Vervolgens reed hij verder over de parallelweg in de richting van Schoondijke. De agenten moesten 140 per uur rijden en konden de man alsnog niet bijhouden. De maximumsnelheid die daar geldt is zestig.

Een tijdje later werd de auto zonder inzittenden aangetroffen in de Lange Heerenstraat in Schoondijke. Door tips van enkele getuigen werd de verdachte opgepakt bij een loods. De verdachte is overgebracht naar een politiecellencomplex en daar gehoord door de politie. Inmiddels is de man weer vrijgelaten.