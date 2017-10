'Weg van jou' is stoer en Bourgondisch

Eric Marteijn (59), projectdirecteur van de Nieuwe Sluis Terneuzen (NST): ,,Vijf, zes jaar geleden, wie had toen gedacht dat dit filmproject zou lukken? Voor mij is de film sowieso een succes, het laat zien dat je je kop boven het maaiveld mag uitsteken. Als deze film lukt, is er in Zeeuws-Vlaanderen veel meer mogelijk. We hebben al Sergio, Waterdunen, de nieuwe sluis. Het wordt tijd dat we als Zeeuws-Vlamingen trots uitstralen. IJzendijke gezien vanuit Boerenverdriet met de molen en de twee kerktorens, wie smelt er dan niet? Je voelt dat je aan het begin staat van een nieuwe wereld in plaats van aan het einde van de arrogante Randstad. Wij richten ons op Vlaanderen, dat had ik wel iets sterker willen zien. In elk geval meer dan die twee minuten Gent. Een collega van de hoofdrolspeelster heeft het over Zeeuws-Vlaanderen als de 'aardappelhemel'. Laat dat onze geuzennaam zijn.''