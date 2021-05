Weet je niet welke container aan de straat moet? In Groede vertelt de kerktoren het

In de gemeente Sluis geldt sinds dit jaar een nieuw afvalregime. Ook is de agenda op de schop gegaan. Groede moet er maar aan wennen, getuige een verhaal in het dorpskrantje. Onder de kop Blauw, zwart, groen, wat ist noe eigenlijk? wordt geschreven: ‘En dan dat plastic, ik had het idee dat ik dat onderdeel wel redelijk onder controle had in mijn leven. Steevast om de twee weken op maandag aan de weg zetten... Maar wat denk je, zit ik een paar weken terug op zaterdagmorgen mijn krantje te lezen, zie ik plots de buurvrouw met haar plastic zak naar buiten komen en die aan de weg zetten; totale paniek!’.