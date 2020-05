Weer zijn in Hulst sloten van kledingcontainers dichtgesmeerd met lijm. ‘Dit is bizar’

Dit keer moesten twee containers in Graauw, twee in Lamswaarde en vier aan de Zoutestraat in Hulst het ontgelden. Vorige week werden er negentien sloten van textielcontainers dichtgesmeerd met lijm in Hulst, Sint Jansteen, Clinge en Kloosterzande. De eigenaar, organisatie Curitas, heeft opnieuw aangifte bij de politie gedaan van vernieling. ,,Dit is uitzonderlijk. En ernstig. We hebben wel eens vernielingen met oud en nieuw gehad, maar dit is zó gericht en in één gemeente... dat hebben we nog nooit meegemaakt”, zegt salesmanager Maarten van Renssen.