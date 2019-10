Weer vrijlating in zaak healing IJzendijke: organisator blijft wel verdacht

De politie hield vorige week woensdag drie mensen aan nadat een persoon was overleden die een healingsessie bij de IJzendijkse Iboga-Farm had bezocht. Eén van de drie verdachten was een bezoeker van de healingbijeenkomst. De andere twee zijn healers van Iboga-Farm. De bezoeker werd afgelopen vrijdag al vrijgelaten, maar is nog wel verdachte. Van de twee organisatoren is er één onder voorwaarden vrijgelaten. Hij blijft wel verdacht. Van de ander is het voorarrest met twee weken verlengd.