Weer gedonder bij Dethon: medewerkers blieven geen 36-urige werkweek, directie trekt voorstel in

Meteen nadat het idee over de invoering van de 36-urige werkweek op het intranet van Dethon met de medewerkers werd gedeeld, brak onrust uit. Hierop is het voorstel meteen van tafel geveegd. Mogelijk komt dit later nog wel terug. Het rommelt al langer bij Dethon. Het werkbedrijf werkt aan ‘verbeterplannen’, maar het houdt die voorlopig nog onder de pet. Over het gedoe rond de 36-urige werkweek zegt Dethon-woordvoerder Ron Kindt namens de directie: ,,We willen toe naar meer openheid naar en inspraak van de medewerkers. Dat is nieuw voor ons en we hadden de communicatie rond de 36-urige werkweek wat beter in het vat moeten gieten.”