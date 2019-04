Weer eis 3,5 jaar geëist voor schietpartij in Terneuzen

Als Lex’ hart stopt krijgt hij een schok zo sterk als de trap van een paard. Van zijn ‘klapkast’

15 april TERNEUZEN - Lex van Asperen heeft er één, net als vele honderden andere Zeeuwen: een ICD. Een soort super-pacemaker. Een apparaatje verstopt onder de huid dat een schok geeft als het hart ineens stopt of plots veel te hard gaat. Het implanteren en elk kwartaal controleren gebeuren in ziekenhuizen buiten Zeeland. Maar sinds kort kunnen Zeeuwen voor het nakijken terecht bij ZorgSaam ziekenhuis in Terneuzen. Dat scheelt uren reistijd.