Weer bewonersbijeenkomst over onderzoek verdwijning Ploegstra

Vorig jaar juni werd ook al eens een bijeenkomst voor inwoners van IJzendijke gehouden. Die vond plaats in het gemeentehuis in Oostburg. Doel was toen om mensen te bewegen met informatie te komen die het cold caseteam verder op weg zou kunnen helpen. Ploegstra verdween in oktober 2010. Van hem ontbreekt sindsdien elk spoor. Politie en Openbaar Ministerie vermoeden dat de sleutel tot de oplossing van het mysterie in IJzendijke ligt. Zij gaan ervan uit dat Ploegstra door een misdrijf om het leven is gekomen.