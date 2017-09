'We hebben hier een milieurampje'

Het is dinsdag de tweede dag dat Dennis en Ko op pad zijn op de Otheense Kreek. Ze schatten de vangst al op zeker vijfhonderd dode vissen. ,,Je hebt wel vaker vissterfte op de kreek'', weet Ko, ,,maar dit is ongekend. Alle soorten zijn ook getroffen.''



Naar de oorzaak van de eind vorige week opgemerkte massale vissterfte is het nog gissen. Uit de eerste resultaten van het waterkwaliteitsonderzoek door het waterschap is gebleken dat het zuurstofgehalte goed is. Donderdag of vrijdag moet bekend zijn of er wellicht rare stoffen in het water zitten.



De Terneuzense hengelsportvereniging ONI heeft het visrecht voor de Otheense Kreek. Voorzitter Ben van den Bos hoopt dat de oorzaak achterhaald kan worden. ,,Maar je loopt eigenlijk altijd achter de feiten aan, omdat dode vissen na een paar dagen pas boven komen drijven.''



Giftige algen spelen misschien een rol. In de Otheekse Kreek is eerder deze zomer blauwalg geconstateerd. ,,De kreek kan ook gekeerd zijn'', suggereert Van den Bos. Hij bedoelt dat de onderste, niet zo zuurstofrijke laag zich heeft vermengd met de middenlaag en zuurstofrijkere bovenlaag.