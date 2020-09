Waterbuffels pas volgend jaar naar Saeftinghe; regeltjes vertragen hun komst

Terneuzen handhaaft hondenbe­las­ting, ‘geen draagvlak voor afschaf­fing’

11 september TERNEUZEN - Hondenbezitters in Terneuzen moeten voorlopig blijven lappen. Voor afschaffing van de hondenbelasting is ‘momenteel’ geen draagvlak, aldus het college van burgemeester en wethouders in een recente notitie over het hondenbeleid. Dat is vooral een centenkwestie.