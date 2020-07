Waterbuffels bij Saeftinghe zijn primeur voor Zeeland

Dow schrapt banen

15:56 TERNEUZEN - Het Amerikaanse chemieconcern Dow gaat wereldwijd circa 6 procent van het aantal banen schrappen vanwege de moeilijke marktomstandigheden door de coronacrisis. Het bedrijf heeft nu 36.500 mensen in dienst in meer dan dertig landen. Dow telt in de Benelux ongeveer 4000 werknemers, onder meer in Terneuzen. Het is niet bekend of banen in Nederland komen te vervallen.