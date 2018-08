Water in sloten op peil dankzij gezuiverd rioolwater

Gezuiverd water werd vanuit twaalf van de zestien Zeeuwse rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) terug het slotenstelsel in gebracht om uitdrogen en inklinken van de veenlagen in de bodem te beperken.

De maatregel is voor de agrariërs geen oplossing voor de droogte. Zij mogen het slootwater niet gebruiken voor beregening van hun dorstige gewassen.

Gewenste zomerpeil

Het water uit de installatie bij Ritthem bijvoorbeeld, de grootste rwzi in Zeeland, bereikte een gebied van 7.500 hectare op Walcheren. Het water in de sloten heeft er nagenoeg weer het gewenste zomerpeil. Het was voor deze rwzi een uitzonderlijke maatregel.

Een ander voorbeeld is het zuivering Willem Annapolder, ten zuiden van Kapelle, dat zijn effluent normaal gesproken ook richting de Westerschelde laat weglopen. Gezuiverd water uit deze rwzi werd via het gemaal De Poel het slotenstelsel van Zuid-Beveland ingepompt. Normaal stroomt van het effluent van deze rwzi's rechtstreeks de Westerschelde in.

Slootwater