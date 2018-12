Wat moet Hulst met twee Jumbo's vlak naast elkaar?

Supermarktketens Jumbo en COOP namen aan het begin van het jaar 130 Emté supermarkten over om die onderling te verdelen. De Emté in Hulst werd toebedeeld aan Jumbo, de Autoriteit Consument en Markt (ACM) had het laatste woord over de verdeling en keurde deze goed. Dit heeft als gevolg dat er volgend jaar binnen een straal van driehonderd meter twee Jumbo's te vinden zijn. De bestaande Jumbo (Stationsplein 28) meet ruim 1400 vierkante meter winkeloppervlak. De nieuwe Jumbo (nu nog Emté, Stationsplein 22) krijgt 1500 vierkante meter ter beschikking. ,,Het klopt dat er volgend jaar twee van onze winkels heel dicht bij elkaar zitten", zegt Jumbo-woordvoerster Jeske Bleeke. ,,We beraden ons momenteel op deze situatie. Het is nog te vroeg om te kunnen zeggen hoe we dit gaan aanpakken.” Blijkbaar zit Jumbo nog voor jaren vast aan het huurcontract voor het pand op nummer 28.