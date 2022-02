Wat geef je je jarige hond? Juist, taart! In Hulst bakken ze pupcakes

Taarten en cupcakes met een basis van bananenbrood of carrot cake en een topping van pindakaascrème: de doggy pies en pupcakes van Sassies Cake Boetiek zijn bedoeld voor honden maar zien er óók voor de baasjes bijzonder smakelijk uit. ,,Het leuke is dat zowel baasjes als de honden ervan kunnen eten”, zegt eigenaresse Saskia de Grave-Kopmels van Sassies. ,,Als er nog wat over is!”, vult Joyce Kuijpers aan.

Begonnen als 1 aprilgrap

Bij Sassies Cake Boetiek in Hulst worden sinds drie jaar kunstige taarten en cupcakes gebakken en gedecoreerd. Sinds een aantal weken is daar ook gebak voor honden bij gekomen. Het idee daarvoor ontstond als een 1 aprilgrap toen Sassies pas de deuren had geopend, vertelt Saskia. ,,Ik vroeg in een poll of mensen het leuk vonden als we hondenverjaardagstaartjes zouden maken. En daar werd best veel op gereageerd, veel mensen wilden een taart voor hun hond.” Het idee om dat écht te gaan doen, kreeg vorm. ,,Het is altijd blijven sudderen in mijn achterhoofd.” Honden maken deel uit van het gezin en ook de verjaardag van een huisdier wordt steeds vaker gevierd, merkte Saskia.