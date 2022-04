Wat doe je als iemand je hand pakt en niet loslaat? Zo simpel blijkt dat helemaal niet te zijn

Berichten over seksueel grensoverschrijdend gedrag volgen elkaar in hoog tempo op. Laatst schreef ik voor deze krant een verhaal over een cursus zelfverdediging voor vrouwen. Stichting Hulst voor Elkaar vindt het belangrijk om deze aan te bieden. Ik dacht bij zelfverdediging zelf meteen aan het geven van een welgemikte schop tegen de knieën of stomp op de neus. Zo simpel bleek het niet.

Jezelf verdedigen is geen vechtsport die je in een goedverlichte zaal beoefent. Er kan overal iets gebeuren en op momenten dat je het niet verwacht. ,,En als je iets meemaakt in de praktijk, heb je ook geen trainingspak aan”, zegt instructeur Dennis Lansu. Zelfverdediging is ook niet alleen fysiek, je kunt jezelf ook verbaal leren verdedigen. Het zette me aan het denken: weet ik eigenlijk hoe ik mezelf moet verdedigen en kan ik goed voor mezelf opkomen?

Quote Als je iets meemaakt in de praktijk, heb je ook geen trainings­pak aan Dennis Lansu, Trainer zelfverdediging

Ik ben niet alleen

Heel eerlijk? Nee. Ik heb er nooit écht over nagedacht wat ik moet doen, als ik aangevallen zou worden op straat of vastgepakt door iemand die niet los wil laten. Ik heb wel eens met mijn huissleutels in mijn hand gelopen omdat iemand steeds sneller achter me liep, maar wat ik dan met die sleutels zou doen? Geen flauw idee. En als iemand agressief tegen me is of gewoon boos, dan klap ik meestal dicht. Ik kies vaak de weg van de minste weerstand en heb moeite met nee zeggen. Ik kan kortom best een cursus zelfverdediging gebruiken en ik ben niet alleen. Er hebben zich dertien vrouwen opgegeven in alle leeftijden.