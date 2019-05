‘Wasstraat’ brengt Vestrock-bezoekers verkoeling

Thrillerse­rie Grenslan­ders in première in Terneuzen

14:39 TERNEUZEN- De misdaadserie Grenslanders, opgenomen in het grensgebied tussen Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen gaat op maandag 17 juni in première bij CineCity in Terneuzen. De in Terneuzen geboren regisseur Erik de Bruyn en hoofdrolspelers Jasmine Sendar en Frank Lammers zijn daar ook bij aanwezig.