Wapperend saluut aan alle zorghelden van ZorgSaam

Corona bracht Christel op een pracht idee: ‘kun je niet naar kunst, dan breng ik kunst naar jou’

15:47 HULST - Om als kunstmanager af te studeren aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht had Christel Jansen uit Hulst een oude bakfiets nodig. Met haar project wilde ze namelijk door middel van een rijdend kunstwerk de glimlach in de openbare ruimte terugbrengen.