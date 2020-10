Wapens, munitie en harddrugs gevonden in Sluiskil bij onderzoek naar overlastgevende jongeren

De vondst van de wapens en drugs werd pas vandaag bekendgemaakt, nu de gemeente Terneuzen laat weten dat het pand is afgesloten voor 6 maanden op basis van de wet Damocles. Of er arrestaties zijn verricht, en jongeren verantwoordelijk voor de schade kunnen worden gesteld, wat Lonink eerder nog beloofde , is onduidelijk. Zowel de gemeente als politie konden daar niet direct op reageren.

Lonink liet deze maand ook twee andere woningen afsluiten vanwege drugsovertredingen. Zo werd op 26 mei in de Aagje Dekenstraat in Terneuzen een hennepkwekerij met 298 planten ontmanteld. En in Koewacht trof de politie in maart een kwekerij aan in de Vlasstraat (8 kilo henneptoppen en 98 wietplanten). De woningen zijn respectievelijk voor 3 en 6 maanden gesloten.