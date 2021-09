Wandelen in het pikkedonker door de Axelse polders, zoals de Polen het ook deden. ‘Deze verschrikkingen mag je nooit vergeten’

AXEL – ,, Het is maar goed dat we zaklampen mee hebben, we zien haast niets in de polders. Hoe moet dat dan in september 1944 wel niet geweest zijn. Behalve donker was het in die periode ‘s nachts ook nog flink mistig.” Ruim honderd deelnemers beleven zaterdagnacht tijdens een wandeltocht van ruim twintig kilometer hoe het er 77 jaar geleden aan toe ging tijdens de bevrijding van Axel door Poolse soldaten.