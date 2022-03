Wandelaars en fietsers volgden in zonnig Eede in het voetspoor van Wilhelmina

De deelnemers volgden de route die koningin Wilhelmina na de bevrijding aflegde, toen ze in Eede weer voet op Nederlandse bodem zette. Er was ruim keuze voor ieder type wandelaar. Voor de ‘echte’ was er een tocht van vijfentwintig kilometer uitgezet. Andere lopers konden kiezen tussen een afstand van zes of twaalf kilometer. Mede dankzij de prachtige route die door de grensstreek tussen Eede en Maldegem (B) voerde, liepen velen na de afstand van twaalf kilometer ook maar even de kleinste route.