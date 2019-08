Wallaby (1) uit Eede ontsnapt en al 8 dagen op de vlucht. ‘Hij kan doodvallen van de stress’

Inmiddels is de kleine kangoeroe al 8 dagen ‘op de vlucht'. Hij voedt zich waarschijnlijk met de maïs die nu geoogst wordt in de buurt. Termote maakt zich zorgen over het kleine dier. “Ik vrees vooral dat andere mensen hem proberen te vangen. Wallaby’s zijn bang en zeer stressgevoelig. Ze kunnen letterlijk doodvallen van de stress.”

De wallaby werd twee dagen geleden voor het laatst gezien in de buurt van tankstation Staelens, zo’n 3 kilometer verderop. Termote gaat met werknemers 2 tot 3 keer per dag zoeken. “Ik ben bang dat hij de rijksweg oversteekt en een ongeluk veroorzaakt. Ik moet er niet aan denken dat iemand blijvend letsel oploopt.”

De politie in zowel België als Nederland is ingeseind en ook dierenarts Frank van de Vijver wacht op een teken van leven. Termote: “Mochten we weten waar hij zit, dan komt de dierenarts met een blaaspijpje of geweer om hem te verdoven.” Mensen die de wallaby spotten kunnen bellen naar Familieparadijs Eede op telefoonnummer 0117-350 237.