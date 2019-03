‘Wachten tot het fout gaat op Hulsterweg door Kuitaart’

VIDEO Thierry Baudet op stemmen­jacht tijdens vrijmibo in Terneuzen

8 maart TERNEUZEN - Partijleider Thierry Baudet van Forum voor Democratie heeft vandaag de vrijdagmiddagborrels in de cafés van Terneuzen opgeluisterd. In zijn kielzog presenteerde de Zeeuwse lijsttrekker Fred Walravens zich voor het eerst in het openbaar.