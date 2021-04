Waarom HAP Oostburg 's nachts misschien sluit? ‘Over tien jaar mogelijk nog maar vier huisartsen in Sluis’

Directeur van Nucleus Zorg, Anouchka van Miltenburg praatte dinsdagavond de gemeenteraad van Sluis bij over de proef met de nachtelijke sluiting van de HAP in Oostburg. Dat onderzoek is ingegeven door de vele diensten die West-Zeeuws-Vlaamse huisartsen in de avond, nacht en in het weekend op de HAP hebben. Dat zijn er volgens Van Miltenburg twee keer zoveel als in de rest van Nederland. Jonge huisartsen staan daardoor niet te springen zich in de gemeente Sluis te vestigen.