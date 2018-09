Waarom gaan die Russische zeelui in Terneuzen niet gewoon naar huis?

Video Inzame­lings­ac­tie Russische zeelui succes: 'Dit is zo overweldi­gend'

25 september TERNEUZEN - Het éne na het andere voedselpakket wordt dinsdagmiddag het Varenscentrum in Terneuzen binnengedragen. Allemaal voor de 21 Russische zeelui op het vrachtschip Kuzma Minin, dat al sinds 15 mei aan de ketting ligt in de Terneuzense Massagoedhaven, en die geen geld hebben voor proviand. Beheerster Leontine Verhoef straalt. ,,Dit is zo overweldigend.''