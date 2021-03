Waarom de provincie meebetaalt aan een getijdenduiker van het waterschap: ‘Anders was Waterdunen een grote badkuip geworden’

150.000 mensen worden per jaar gebeten: wat gebeurt er daarna met de hond?

22 maart TERNEUZEN - ‘Hond bijt man’ is meestal geen nieuws. Daarvoor gebeurt het te vaak. Een onderzoek in 2008 wees uit dat in Nederland jaarlijks naar schatting 150.000 mensen door een hond worden gebeten. Alleen de ernstigste gevallen komen in de media, zoals afgelopen weekend in Terneuzen.