VVD: ‘Hulstenaren moeten liever zijn voor de Belgen’

Met name op de Facebookpagina van de gemeente Hulst ging het afgelopen woensdag helemaal los. Het was 11 november, een vrije dag in België en ja, in sommige Hulster winkels ‘stikte’ het van de Belgen. Tot ergernis van heel veel Hulstenaren. De Kraker maant tot kalmte en meer onderling begrip. ,,We zijn allemaal bang voor corona, maar als we allemaal de maatregelen in acht nemen, kunnen ze hier gewoon komen. We moeten allemaal gewoon normaal doen.”