Vuurwerkverbod in Terneuzen afgeschoten

Video Dieren­asiel Zeeuws-Vlaanderen gaat verbouwen, maar waar moeten Dora en Boef naar toe?

6 september TERNEUZEN - Het dertig jaar oude asbestdak van Dierenasiel Zeeuws-Vlaanderen in Terneuzen gaat eraf. En dat is niet voor zijn tijd. Maar de sanering valt ongelukkig, precies in de herfstvakantie. Waar moeten katten Dora, Snowy en Josje en de honden Boef, Woepie en Falco in de tussentijd naartoe?