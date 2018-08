Vuurwerkfestival in Knokke verwacht weer tienduizenden bezoekers

Het evenement heeft opnieuw de vorm van een wedstrijd. Vrijdag bijt een bedrijf uit Frankrijk het spits af, daarna is het de beurt aan vuurwerkproducenten uit Tsjechië (zondag 19 augustus), Italië (dinsdag 21 augustus) en Polen (donderdag 23 augustus). Traditiegetrouw sluit het Belgische bedrijf HC Pyrotechnics op zaterdag 25 augustus, buiten mededinging voor de prijzen, het festival af. Aanvang is dagelijks om 22.00 uur.

Muziek

Het evenement, waarbij vuurwerk en muziek hand in hand gaan, wordt in de vuurwerkbranche gezien als één van de meest prestigieuze wedstrijden ter wereld. Het festival is inmiddels ook een traditie: in 1970 was de eerste editie. Er komen jaarlijks meer dan 40.000 mensen op af.